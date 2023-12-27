В Италии пенсионерка попала в реанимацию из-за счета на оплату ЖКУ в €15 тыс.

В Италии пенсионерка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков — ей начислили слишком высокую сумму за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Жительница Кампороссо, 88-летняя Катерина Джовинаццо, получила счет за оплату воды в €15 тысяч. Цифра настолько шокировала пожилую женщину, что ей стало плохо, пришлось отправить ее в реанимацию.

Выяснилось, что номер счета в чеке не соответствует фактическому номеру счетчика. После этого банк отозвал платежку. Как оказалось, ошибка была связана с неправильным указанием данных после фотофиксации счетчика. Процесс ввода данных, к слову, налажен автоматически.

Перед абоненткой извинились и выставили ей настоящий счет за услуги — €55.