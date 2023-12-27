Верховный суд отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову по делу о взятке

Верховный суд отменил приговор бывшего совладельца ОАО «Макфа», депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного на 10 лет колонии строгого режима за получение взяток (ст. 290 УК РФ) на рекордную сумму 3,2 млрд рублей. Его дело вернули в Мосгорсуд на новое рассмотрение. BFM.RU

В начале августа Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за взятку в 3,4 млрд рублей. Кроме того, ему назначили штраф в 500 млн рублей и лишили госнаграды. При этом приговор был вынесен заочно. Белоусов, который находился под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не пришел и был объявлен в розыск. Российская газета