В Иркутской области отец и сын сломали нос сотруднику ДПС за арест авто

В Ангарске Иркутской области отец и сын избили сотрудника ДПС за арест машины, сообщает РЕН ТВ.

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По данным источника, в конце ноября инспектор заподозрил на машине 21-летнего местного жителя Toyota Mark II поддельные номера и отправил ее на штрафстоянку. Через месяц хозяин автомобиля и его отец встретили сотрудника ДПС в автосервисе.

Там мужчины напали на инспектора, сломали ему нос, травмировали голову и нанесли другие повреждения. После этого отец и сын пытались скрыться на машине, однако их остановили в соседнем микрорайоне. Ведется проверка.