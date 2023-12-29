Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста арестовали

В Подмосковье суд арестовал 72-летнего рецидивиста по подозрению в расправе над 70-летней пенсионеркой. Об этом сообщает Telegram -канал «112».

Днем 23 декабря в полицию Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.