В Перми оперативники задержали двух граждан Египта по подозрению в разбойном нападении на прохожего

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 7 (дисл. Свердловский район) УМВД России по г. Перми задержали двух граждан Египта, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники увидели в одном из торговых центров мужчину. Подозреваемые заметили, что в рюкзаке гражданина находились ноутбуки и другие гаджеты. Сообщники проследовали за потерпевшим. На ул. Народовольческой они напали на него, нанеся несколько ударов бутылкой по голове и телу, после чего похитили имущество. Ущерб превысил 70 тысяч рублей. Потерпевший 1972 года рождения обратился в полицию. Спустя несколько часов после совершения преступления сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались студенты одного из пермских вузов 2001 и 2002 года рождения. Известно, что задержанные прибыли в Россию для получения высшего образования. Мужчины пояснили, что в момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. На время расследования уголовного дела оба фигуранта заключены под стражу. Оперативниками проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.