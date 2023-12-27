Полиция проводит проверку в московском клубе «Мутабор»

Сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводят проверку в столичном клубе «Мутабор», в котором 20 декабря прошла резонансная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения.

Телеведущая пригласила на закрытую тусовку в клуб главных звезд российского шоу-бизнеса. Впоследствии общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.