Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки, ехавшей на дачу в Каширу

В Подмосковье полиция задержала подозреваемого в убийстве 70-летней пенсионерки, которая была похищена по пути на свою дачу в Кашире, передает «360».

Подозреваемый - 72-летний житель подмосковной деревни Топканово, который недавно сидел в тюрьме за изнасилование и покушение на убийство ребенка.

Сейчас с мужчиной общаются следователи. Продолжаются поиски тела пропавшей москвички.

В СК сообщили, что в автомобиле задержанного была обнаружена кровь, кроме того, вещи женщины нашли в мусором баке в соседней деревне. Поиски тела продолжаются.

Напомним, 23 декабря москвичка обратилась в полицию. Ее мама отправилась на электричке на дачу в Каширу. Через некоторое время пенсионерка позвонила и сообщила, что на нее напал неизвестный. Он избил ее и затащил в машину. После этого она перестала выходить на связь.