Пожилого мужчину задержали по подозрению в убийстве пропавшей в Подмосковье пенсионерки
В Московской области по подозрению в убийстве пенсионерки задержан пожилой местный житель. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области, задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в городе Кашире пропала без вести. Подозреваемым оказался 72-летний житель дер. Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году», – сказала собеседница агентства. Ранее Врадий сообщала, что 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в Каширу. Через несколько часов она позвонила дочери и рассказала, что на нее напал незнакомый пожилой мужчина. Он несколько раз ударил пенсионерку по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа.
Был организован масштабный поиск пропавшей. По камерам наблюдения определили путь пенсионерки от железнодорожной станции до ее дачи в одном из населенных пунктов городского округа Кашира. По тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственника каждой машины проверили. В итоге был установлен пенсионер, проживающий неподалеку от железнодорожной станции. «Незамедлительно следователями и криминалистами был осуществлен выезд по его месту жительства, проведен осмотр автомобиля, в багажнике которого обнаружена кровь. Кроме этого, на вещах потерпевшей, которые обнаружены в соседнем населенном пункте в мусорном баке, экспертами установлен генотип подозреваемого», – пояснила Врадий.
С задержанным мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются поисковые мероприятия для обнаружения тела пенсионерки.