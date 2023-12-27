Пожилого мужчину задержали по подозрению в убийстве пропавшей в Подмосковье пенсионерки

«Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области, задержан подозреваемый в убийстве 70-летней москвички (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая 23 декабря по пути на свою дачу в городе Кашире пропала без вести. Подозреваемым оказался 72-летний житель дер. Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году», – сказала собеседница агентства. Ранее Врадий сообщала, что 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на свою дачу в Каширу. Через несколько часов она позвонила дочери и рассказала, что на нее напал незнакомый пожилой мужчина. Он несколько раз ударил пенсионерку по голове и затащил в машину. После этого телефон потерпевшей уже был вне зоны доступа.