На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Украинский суд признал виновным главу ДНР Дениса Пушилина, приговорив его заочно к 15 годам тюрьмы. Об этом со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины пишет РИА Новости.

В офисе генпрокурора Украины отметили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению главы ДНР в республике был проведен референдум о ее присоединении к России.

«К 15 годам заключения приговорен глава так называемой ДНР… Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность», — пояснили в пресс-службе.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами — они предусматривали, в частности, взаимную охрану границ. 24 февраля того же года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».