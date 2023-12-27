Петербурженка избила двух младшеклассников нунчаками

Жительница Санкт-Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, угрожала ножом, распыляла газ и удерживала их в квартире около часа. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка ГСУ СК РФ. По версии следствия, 48-летняя женщина 27 декабря под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице. Затем она закрыла дверь. Последующие действия она совершила на почве личных неприязненных отношений. В отношении подозреваемой возбудили дело по подпунктам "д", "ж" части 2 статьи 126 УК РФ, подпунктам "д", "ж" части 2 статьи 127 УК РФ ("Похищение человека, незаконное лишение свободы"). Ранее она состояла на учете в полиции из-за неисполнения родительских обязанностей, уточнили в ведомстве. Школьников госпитализировали, им оказывают помощь. Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, говорится в тексте. Прокуратура города контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу. Ранее мужчина 1968 года рождения нанес собственной матери ножевые ранения, в результате чего она скончалась на месте. Инцидент произошел в квартире столичного жилого дома в Студеном проезде. До этого 25-летний агрессивный мужчина напал на 83-летнего пенсионера в вестибюле станции "Орехово" московского метро. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.