Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

48-летняя жительница Петербурга заманила двух младшеклассников к себе в дом, где избила их и незаконно удерживала против их воли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

По версии следствия, горожанка предложила замерзшим школьником согреться и попить чай. Затем она заперла детей и избила их предметом, похожим на нунчаки, после чего распылила газ. Помимо этого, она угрожала пленникам ножом.

Россиянка незаконно удерживала детей около часа. Сейчас оба школьника находятся в медицинском учреждении, им оказывают необходимую помощь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.