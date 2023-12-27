Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя СК России и избрать Е.В. Маковскому... меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2024 года», — говорится в сообщении. ТАСС

По версии следствия, Маковский пытался через сообщника получить от гендиректора одной из компаний 19 миллионов 250 тысяч рублей и за это продлить между ней и своим предприятием договор на поставку вакцины «Конвасэл». Lenta.ru