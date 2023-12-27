Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

Прокурор запросил шесть и семь лет колонии соответственно для двух участников «Маяковских чтений» — Егора Штовбы и Артема Камардина. Об этом сообщает Москвы.

В ходе прений сторон гособвинение также просило назначить штраф в размере 500 тысяч рублей для каждого из фигурантов.

Штовбу и Камардина обвиняют по части 3 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ. Ранее по этому делу суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста Николая Дейнеко.