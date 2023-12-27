Россиянина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области , обвиненного в сотрудничестве с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в марте текущего года подсудимый сотрудничал с ВСУ и передавал украинским военным сведения о местонахождении аэродрома, расположенного на Кубани, и дислокации находившейся на нем военной техники. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.