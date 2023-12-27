Ребенок по вине авиакомпании улетел не в тот город

В США шестилетний мальчик оказался не в том городе по вине авиакомпании. Малыш по имени Каспер впервые летел на самолете один. Родители воспользовались услугой сопровождения детей на борту, сообщает «МИР 24».

Он должен был прибыть из Филадельфии в Форт-Майерс, но почему-то оказался в Орландо. Бабушке, которая встречала внука в месте назначения, пришлось проехать потом 250 километров до другого аэропорта. Женщина призналась, что это был самый страшный случай в ее жизни.