Треш-блогера Хилми признали виновным в незаконном изготовлении порнографии

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Треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) приговорили к трем годам колонии общего режима за изготовление порнографии. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает столичная прокуратура.

Приговор Форксу вынес Симоновский районный суд Москвы. Как пишет РФ.

Как пишет Shot, поводом для возбуждения дела стали посты Форкса в его Telegram-канале «со сценами полового акта», которые он публиковал перед прошлым Новым годом.