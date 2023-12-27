В Москве сотрудниками полиции пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества

«Оперативниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, а также сотрудниками подразделений специальных технических мероприятий МВД России и Росфинмониторинга пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества. Его участники осуществляли незаконный сбыт медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, через аптечные организации на территории Москвы.По имеющимся данным, криминальную организацию возглавляли уроженцы одного из государств Закавказья – родные брат и сестра, а также их близкая подруга. Хранение оптовых партий лекарств с целью их дальнейшего сбыта осуществлялось в арендованном помещении, используемом в качестве склада. Реализация производилась через аптечные пункты, расположенные на территории Юго-Восточного, Северного и Южного округов столицы. Преступное сообщество отличалось высоким уровнем организованности, детальным планированием, масштабом противоправной деятельности. С целью конспирации фигурантами были учреждены три обособленных общества с ограниченной ответственностью, имеющие лицензии на продажу лекарственных препаратов, в состав которых входили сильнодействующие вещества. Финансово-хозяйственная деятельность в них осуществлялась фиктивными директорами. С января по октябрь 2022 года соучастниками было реализовано не менее пятисот килограммов лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. Причем продавались они в большинстве случаев без рецептов и по значительно завышенным ценам. После вмешательства полицейских были закрыты пять аптечных пунктов. Изъято более 1300 флаконов тропикамида и около двадцати тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. По местам фактического проживания фигурантов и в аптеках задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации.Финансовое расследование, проведенное Росфинмониторингом, подтвердило, что соучастниками легализовано более 60 миллионов рублей, добытых преступным путем. Следователями СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 234, 174.1 и 210 УК РФ. Трое предполагаемых организаторов находятся под домашним арестом. В отношении их сообщников избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео