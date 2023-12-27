Блогера Хилми Форкс осудили по делу о порнографии

Суд признал 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) виновным по делу о распространении порнографии в интернете. Его приговорили к трем годам колонии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Виновным его признали по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Уточняется, что треш-блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Его взяли под стражу в зале суда. Хилми Форкса обвиняют в том, что чуть более года назад он разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах материалы порнографического содержания со своим участием, которые были сняты им на мобильный телефон.

Как отметила прокуратура, доступ к этим каналам был у неограниченного круга лиц.