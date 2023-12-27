Блогера Хилми Форкс осудили по делу о порнографии

Известный треш-блогер приговорен к трем годам колонии
Суд признал 29-летнего треш-блогера Хилми Форкса (Олейника) виновным по делу о распространении порнографии в интернете. Его приговорили к трем годам колонии, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Виновным его признали по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Уточняется, что треш-блогер будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Его взяли под стражу в зале суда. Хилми Форкса обвиняют в том, что чуть более года назад он разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах материалы порнографического содержания со своим участием, которые были сняты им на мобильный телефон.
Как отметила прокуратура, доступ к этим каналам был у неограниченного круга лиц.
Ранее директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. По ее словам, рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ и рекламирует способы покупки наркотиков, а также распространяет «порнографию и другой деструктивный контент».