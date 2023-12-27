Блогера Хилми Форкс осудили по делу о порнографии

Вынесен приговор блогеру Хилми Олейнику (Хилми Форкс) по делу о производстве и распространении порнографии, сообщили в прокуратуре Москвы.

Симоновский суд Москвы признал 29-летнего Олейника виновным по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет», сообщили в прокуратуре Москвы ТАСС.

Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.