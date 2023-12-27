В Самарской области предотвратили теракт на ж/д

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли теракт с подрывами составов в Северомуйском тоннеле на БАМе. В Омской области был задержан подозреваемый, им показался гражданин Белоруссии 1971 года рождения. Мужчину обвинили в подрыве железнодорожных составов 29 и 30 ноября, перевозивших нефтепродукты по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри в Бурятии. News.ru