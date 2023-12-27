Оперативника заподозрили в интимных отношениях с 13-летней девочкой

Служебную проверку проводят правоохранители в Екатеринбурге в отношении сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, рассказал пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В случае доказательства вины к руководству оперативника также появятся вопросы, пишет URA.RU.

По данному факту сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка как самому подозреваемому, если его причастность к инциденту подтвердится, так и его непосредственным руководителям за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что если подозрения в отношении сотрудника подтвердятся, то он ответит перед законом. При этом неважно, было ли между мужчиной и девочкой обоюдное согласие на вступление в половые отношения, добавил полковник.

В свою очередь источник URA.RU рассказал, что несовершеннолетняя неоднократно сбегала из дома, а оперативник занимался ее поисками. Собеседник издания утверждает, что интимная связь была по взаимному согласию, что не избавляет его от ответственности.

О мужчине известно, что ему 33 года, он женат и имеет маленького ребенка. На данный момент ему вменяется ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». По ней предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.