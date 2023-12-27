Оперативника заподозрили в интимных отношениях с 13-летней девочкой

Служебную проверку проводят правоохранители в Екатеринбурге в отношении сотрудника уголовного розыска, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, рассказал пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. В случае доказательства вины к руководству оперативника также появятся вопросы, пишет URA.RU.

Оперативника заподозрили в интимных отношениях с 13-летней девочкой
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По данному факту сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка как самому подозреваемому, если его причастность к инциденту подтвердится, так и его непосредственным руководителям за упущения в работе по морально-психологическому воспитанию личного состава, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что если подозрения в отношении сотрудника подтвердятся, то он ответит перед законом. При этом неважно, было ли между мужчиной и девочкой обоюдное согласие на вступление в половые отношения, добавил полковник.

В свою очередь источник URA.RU рассказал, что несовершеннолетняя неоднократно сбегала из дома, а оперативник занимался ее поисками. Собеседник издания утверждает, что интимная связь была по взаимному согласию, что не избавляет его от ответственности.

О мужчине известно, что ему 33 года, он женат и имеет маленького ребенка. На данный момент ему вменяется ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». По ней предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В декабре в Кирове мужчина, отбывший срок за сексуальное насилие над ребенком, совершил аналогичное преступление спустя четыре дня после освобождения из колонии. Жертвой нападения стала 13-летняя школьница. Злоумышленник напал на девочку, когда она шла домой после школы. Он дважды ударил ее кулаком по голове и заставил пойти с ним до гаражного кооператива, где и совершил насильственные действия.

Происшествия
Валерий Горелых