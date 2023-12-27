Многодетная мать в Кирове утопила в раковине двух новорожденных детей

В Кирове многодетная мать утопила новорожденных детей в ванной. По словам знакомого, женщина попросила его последить за четырьмя своими детьми. Когда они спали, мать ушла в ванную комнату, а через какое-то время знакомый услышал шум воды и крик. Мужчина подошел посмотреть, что случилось, а когда дверь открылась, то увидел в раковине новорожденных мальчика и девочку без признаков жизни.