Пассажиры попали в реанимацию после поездки в такси в Кургане

В Кургане таксист попал в ДТП. Сам водитель погиб, пассажиром доставили в реанимационное отделение.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Курганской области представить доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием такси.
Как сообщает пресс-служба СК, в Кургане таксист во время выполнения заказа не заметил ограждения для проведения коммунальных работ и врезался в него. В результате от полученных травм водитель погиб, пассажиры были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").