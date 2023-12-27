Пассажиры попали в реанимацию после поездки в такси в Кургане

В Кургане таксист попал в ДТП. Сам водитель погиб, пассажиром доставили в реанимационное отделение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Курганской области представить доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП с участием такси.

Как сообщает пресс-служба СК, в Кургане таксист во время выполнения заказа не заметил ограждения для проведения коммунальных работ и врезался в него. В результате от полученных травм водитель погиб, пассажиры были госпитализированы в тяжелом состоянии.