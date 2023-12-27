Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации ВС РФ

В Петропавловске-Камчатском работницу одного из рынков оштрафовали по админстатье о дискредитации армии России, сообщается на сайте горсуда.

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Как рассказали очевидцы, в октябре 60-летняя женщина, находясь на рабочем месте, много раз оскорбительно высказалась в адрес ВС РФ, а также россиян. Она демонстративно включала песни на украинском языке.

На суде она заявила, что ее оговорили. Но суд посчитал доказанным факт дискредитации и постановил привлечь нарушительницу к админответственности. Она обязана будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.