Жительницу Камчатки признали виновной в дискредитации ВС РФ
В Петропавловске-Камчатском работницу одного из рынков оштрафовали по админстатье о дискредитации армии России, сообщается на сайте горсуда.
Как рассказали очевидцы, в октябре 60-летняя женщина, находясь на рабочем месте, много раз оскорбительно высказалась в адрес ВС РФ, а также россиян. Она демонстративно включала песни на украинском языке.
На суде она заявила, что ее оговорили. Но суд посчитал доказанным факт дискредитации и постановил привлечь нарушительницу к админответственности. Она обязана будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Москве учителя проверяют на дискредитацию ВС РФ. Шарлот объяснился с полицейскими после прилета в РФ.