В Тюменской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в производстве немаркированной алкогольной продукции

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени задержали подозреваемых в производстве алкогольной продукции без предусмотренной законом маркировки. Предварительно установлено, что житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности троих соучастников. Двое граждан среднеазиатского государства кустарным способом изготавливали алкогольные напитки. Еще один сообщник должен был за денежное вознаграждение доставить нелегальную продукцию в город Ставрополь.В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» полицейские пресекли работу подпольного цеха и задержали всех участников криминального бизнеса. Изъято свыше 19 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости без маркировки, около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и пустая тара.Следователем МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео