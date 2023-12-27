Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника предприятия, поставляющего электроэнергию в городе Бугуруслане

<p>Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении ведущего инженера предприятия, поставляющего электроэнергию в городе Бугуруслане. Он подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (2 эпизода) (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору).</p> <p>По данным следствия, обвиняемый в период с ноября 2021 года по июнь 2023 года, занимая должность ведущего инженера участка балансов и учета электроэнергии, пользуясь служебным положением, получал взятки в виде денежных средств от представителей коммерческих структур города Бугуруслана за совершение действий (бездействия) направленных умышленное занижение объемов потребленной электроэнергии, а также за общее покровительство и попустительство по службе в отношении данных организаций.</p> <p>В ходе следствия выявлены два факта получения обвиняемым взяток на общую сумму свыше 350 000 рублей.</p> <p>В рамках предварительного следствия проведено более 20 обысков, в том числе у представителей коммерческих структур, в ходе которых у обвиняемого изъято свыше 1 миллиона рублей, которые по версии следствия получены преступным путем.</p> <p>В рамках уголовного дела, с целью обеспечения исполнения приговора суда, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 2 миллионов рублей.</p> <p>В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.</p> <p>Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников МО МВД России «Бугурусланский», при участии УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, которые осуществляют оперативное сопровождение.</p> <p>Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Оренбургской области.</p>