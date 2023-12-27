Силовик задержан за секс с 13-летней россиянкой

В Екатеринбурге полиция задержала оперативника уголовного розыска одного из отделений за секс с 13-летней школьницей. Об этом сообщает Ura.ru.

Им оказался 33-летний женатый мужчина, у которого есть маленький ребенок. Сейчас он проходит обвиняемым по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста»).

Собеседник агентства заявил, что подросток часто сбегала из дома, а силовик занимался ее розыском. Их отношения были по обоюдному согласию, однако это не освобождает полицейского от ответственности, подчеркнул источник Ura.ru.