В Удмуртии женщина из ревности изуродовала лицо соперницы

В Удмуртии женщина изуродовала лицо местной жительнице. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. По версии правоохранителей, обвиняемая подкараулила соперницу и нанесла ей травму руки разбитой бутылкой. Пострадавшей удалось сбежать, но россиянка быстро догнала ее и дважды ударила по лицу и шее. В первом случае рубцы от травмы оценили как "неизгладимое обезображивание лица". По словам самой напавшей, причиной стала ревность. Она заметила пострадавшую на участке свекрови вместе с мужем. До происшествия женщины не были знакомы. Вину женщина полностью признала. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно и взыскал с нее 400 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.