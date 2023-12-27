Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 Маковского
Замоскворецкий суд Москвы арестовал исполняющего обязанности директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Евгения Маковского.
Как сообщает пресс-служба суда, он останется под стражей до 20 февраля 2024 года. Маковский обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Также по данному делу был арестован сообщник Маковского - безработный житель Иркутска Игорь Рудых. Он обвиняется в посредничестве при получении взятки.
По данным ТАСС, Маковский пытался получить от гендиректора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров. Соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции.
Иссерс обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего в рамках следственного эксперимента передал Рудых часть взятки. Всего глава НИИ, по версии следствия, рассчитывал получить 19 млн 250 тысяч рублей. После передачи первой партии денег Рудых и Маковский были задержаны, а затем арестованы.