Суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от COVID-19

Замоскворецкий суд Москвы арестовал исполняющего обязанности директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Евгения Маковского.

Как сообщает пресс-служба суда, он останется под стражей до 20 февраля 2024 года. Маковский обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Также по данному делу был арестован сообщник Маковского - безработный житель Иркутска Игорь Рудых. Он обвиняется в посредничестве при получении взятки.

По данным ТАСС, Маковский пытался получить от гендиректора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров. Соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции.