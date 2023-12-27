48-летний актер из оскароносных "Паразитов" покончил с собой в парке в Сеуле

Ли Сон Гюн, 48-летний южнокорейских актер кино и ТВ, сыгравший Парка в трагикомедии "Паразиты", был найден мертвым в своей машине в парке Сеула. Об этом сообщают СМИ страны.

"Паразиты" вышли в 2019-м году, став общемировой сенсацией и взяв четыре "Оскара".

Как передает, в частности, ИА Yonhap, труп артиста был обнаружен утром среды - в половине одиннадцатого. И опознан на месте. Инцидент рассматривается как "однозначно самоубийство".

Отмечено, что перед тем в полицию поступило заявление от жены актера: по ее словам, Ли оставил "записку, похожую на предсмертную", и уехал.