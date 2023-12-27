В Ярославле на подстанции нашли взрывное устройство

На станции Филино в Ярославской области дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Газета.Ru

Инцидент произошел на железнодорожной станции Филино 26 декабря, сотрудник станции проводил утренний обход и заметил подкоп под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки.

Мужчина вызвал на место экстренные службы, саперы обследовали территорию и нашли неизвестный предмет с лампочками. Самодельное взрывное устройство было уничтожено на месте, его обломки направлены на экспертизу.