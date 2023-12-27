Самодельное взрывное устройство обнаружено на подстанции в Ярославле

На станции Филино в Ярославской области дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Ярославле на подстанции нашли взрывное устройство
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Инцидент произошел на железнодорожной станции Филино 26 декабря, сотрудник станции проводил утренний обход и заметил подкоп под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки.

Мужчина вызвал на место экстренные службы, саперы обследовали территорию и нашли неизвестный предмет с лампочками. Самодельное взрывное устройство было уничтожено на месте, его обломки направлены на экспертизу.

Злоумышленников, заложивших СВУ, разыскивает полиция.

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