Mash: обнаружен мертвым звезда оскароносного фильма «Паразиты»

Стало известно о смерти 48-летнего актера Ли Сан Юна. Его тело обнаружили в машине на территории одного из парков Сеула.

При этом дома у мужчины нашли предсмертную записку, однако её содержание пока не раскрывается. Напомним, ранее полиция начала расследование в отношении звезды оскароносного фильма «Паразиты». «Его подозревали в употреблении наркотиков, выезд из Южной Кореи для него был закрыт», - пишет Телеграм-канал Mash.