Mash: обнаружен мертвым звезда оскароносного фильма «Паразиты»
Стало известно о смерти 48-летнего актера Ли Сан Юна. Его тело обнаружили в машине на территории одного из парков Сеула.
При этом дома у мужчины нашли предсмертную записку, однако её содержание пока не раскрывается. Напомним, ранее полиция начала расследование в отношении звезды оскароносного фильма «Паразиты». «Его подозревали в употреблении наркотиков, выезд из Южной Кореи для него был закрыт», - пишет Телеграм-канал Mash.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что актер Егор Найдович, сыгравший в сериале «СашаТаня», найден мертвым в Москве. Также сообщалось, что в российской столице на 44-м году жизни скоропостижно скончался российский актёр театра и кино Алексей Черных.