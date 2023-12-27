Мужчина с обрезом совершил налет на отделение банка в Екатеринбурге

Вечером 26 декабря в Екатеринбурге мужчина с обрезом совершил налет на отделение Россельхозбанка на улице Чайковского. Об этом сообщает Baza.

По информации паблика, мужчина в капюшоне с шарфом, скрывающим лицо, потребовал у кассиров отдать ему все деньги. Сотрудники банка сделать это отказались и успели нажать тревожную кнопку. Тогда налетчик дважды выстрелил в потолок и ушел.

Через 10 минут на место прибыла группа быстрого реагирования, но задержать преступника не удалось.

Обновлено: информацию о попытке ограбления подтвердил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. Он отметил, что расследование поставлено на контроль руководством регионального главка МВД.

"На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, УМВД города и ГУ МВД области под руководством главного сыщика региона полковника Владимира Молодцова. Сыщики анализируют съемки с камер наблюдения, отрабатывают на причастность лиц, склонных к такого рода поступкам, наркозависимых, гастролеров и ранее судимых. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев и установления путей отхода злоумышленников. Об итогах разыскных мероприятий полиции обязательно проинформирую общественность и СМИ", – сказал полковник Горелых.