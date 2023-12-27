Взрыв прогремел в многоэтажке Ижевска

«По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», - сообщали республиканском главке МЧС.