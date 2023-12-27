Взрыв прогремел в многоэтажке Ижевска
В многоквартирном жилом доме Ижевска прогремел взрыв. Рано утром в одной из квартир рванул газ.
«По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление трех окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», - сообщали республиканском главке МЧС.
Помимо этого известно об одном пострадавшем - травмирован 19-летний парень.
Ранее "Свободная Пресса" писала о пожаре в гараже якутского поселка Хандыга, который унес жизни троих мужчин.