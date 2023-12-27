В Красноярском крае водолазы нашли одного из утонувших на снегоходе рыбаков

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обнаружили в реке Мендель тело одного из двух мужчин, провалившихся под лед 22 декабря.

Спасатели продолжают поиски. За минувшие сутки водолазы 12 раз спускались под речной лед и обследовали в дополнение к уже изученной территории две тысячи квадратных метров дна.

"Найдено тело мужчины 1989 года рождения, передано сотрудникам МВД", - сообщили в агентстве по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.

Известно, что в прошлую пятницу шестеро рыбаков остановились в охотничьем зимовье примерно в 90 километрах от населенного пункта Новобирилюссы. Вечером трое отправились на двух снегоходах проверить рыболовецкие снасти, и двое мужчин провалились в полынью.