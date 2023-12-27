Восстание машин: На заводе Tesla робот напал на сотрудника
Выяснилось, что инженер компании Tesla пострадал от нападения робота на гигафабрике в американском штате Техас. ЧП произошло еще в 2021 году, однако подтвердить его удалось только сейчас.
«Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе», - пишет газета Daily Mail со ссылкой на свои источники.
Известно, что сотрудника схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Работник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью.
При этом, по словам представляющей интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвоката Ханны Александр, компания преуменьшает число происшествий. Делается это для получения налоговые послабления.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что в Южной Корее робот задавил мужчину. Из-за неисправного датчика он не сумел отличить человека от коробки с овощами.