Полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионерки 1,3 млн руб. в Химках
Сотрудники полиции в Химках задержали курьера, который забрал у 73-летней пенсионерки 1,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В Московской области сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки в результате оперативных мероприятий задержали ранее судимого 24-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 73-летней пенсионерки», – говорится в материале.
По имеющейся информации, на мобильный телефон потерпевшей позвонил аферист, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пожилой женщине, что якобы кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Для обеспечения сохранности сбережений мошенник убедил бабушку снять со своих счетов все финансы и ждать доверенного человека, который заберет у нее наличность и внесет ее на «безопасный» счет. Пенсионерка сходила в банк, собрала все деньги, после чего засомневалась в словах звонившего и рассказала об этом сыну. Вместе они обратились в отдел полиции.
«В дальнейшем все действия проходили под контролем полицейских. После того как заявительница передала пришедшему к ней домой незнакомому мужчине 1,3 млн руб., сыщики задержали его. Оперативники изъяли у него пакет с деньгами потерпевшей и мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении пожилых граждан. Задержанный посыльный аферистов пояснил, что такую работу нашел в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл наниматель, и переводить их на третьи счета, оставляя себе небольшой процент от сумм», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На время его расследования Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.