Полицейские задержали курьера, забравшего у пенсионерки 1,3 млн руб. в Химках

Сотрудники полиции в Химках задержали курьера, который забрал у 73-летней пенсионерки 1,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В Московской области сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки в результате оперативных мероприятий задержали ранее судимого 24-летнего жителя Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 73-летней пенсионерки», – говорится в материале.

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По имеющейся информации, на мобильный телефон потерпевшей позвонил аферист, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пожилой женщине, что якобы кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Для обеспечения сохранности сбережений мошенник убедил бабушку снять со своих счетов все финансы и ждать доверенного человека, который заберет у нее наличность и внесет ее на «безопасный» счет. Пенсионерка сходила в банк, собрала все деньги, после чего засомневалась в словах звонившего и рассказала об этом сыну. Вместе они обратились в отдел полиции.

«В дальнейшем все действия проходили под контролем полицейских. После того как заявительница передала пришедшему к ней домой незнакомому мужчине 1,3 млн руб., сыщики задержали его. Оперативники изъяли у него пакет с деньгами потерпевшей и мобильный телефон, в котором находилась пошаговая инструкция по совершению неправомерных действий в отношении пожилых граждан. Задержанный посыльный аферистов пояснил, что такую работу нашел в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называл наниматель, и переводить их на третьи счета, оставляя себе небольшой процент от сумм», – говорится в сообщении.