Под Благовещенском школьника с травмой головы забрали с турбазы в больницу

В Амурской области мальчик 2014 года рождения пострадал во время катания на горке. Областная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 25 декабря, когда мальчик находился на горке на турбазе "Мухинка" в селе Белогорье. По данным правоохранителей, мальчик при катании с горки не успел освободить трассу, в итоге его сбил другой ребенок. Школьник упал с высоты собственного роста и ударился головой об лед. Пострадавшего доставили в больницу. Областная прокуратура установит, соблюдались ли на горке требования безопасности, а также исполнялось ли законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.