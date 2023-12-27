В Приморье произошло землетрясение

Судя по данным, толчок ощущался в море, примерно в 15 километрах от острова. Сам Рейнеке является популярным местом отдыха среди жителей Владивостока. Туда добираются в том числе и зимой. Несмотря на то, что в холодное время года поток отдыхающих закономерно уменьшается, остров остается востребованным местом для отдыха на природе круглый год.