При взрыве в пекарне в Ставрополе пострадали семь человек
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при взрыве газа в городской пекарне пострадали семь человек. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
Владимиров уточнил, что инцидент произошел вечером 26 декабря в пекарне по улице Серова в Ставрополе. В результате случившегося обрушилась кровля здания на площади в 150 квадратных метров.
«В результате происшествия пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести», — написал он.
По словам Владимирова, все пострадавшие были госпитализированы в больницы. На месте инцидента проводятся все необходимые действия.
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