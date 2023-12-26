При взрыве в пекарне в Ставрополе пострадали семь человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что при взрыве газа в городской пекарне пострадали семь человек. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Владимиров уточнил, что инцидент произошел вечером 26 декабря в пекарне по улице Серова в Ставрополе. В результате случившегося обрушилась кровля здания на площади в 150 квадратных метров.

«В результате происшествия пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести», — написал он.