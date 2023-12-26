В Подмосковье мужчина на трассе «М-2» открыл стрельбу по другим водителям

Молодой мужчина на трассе «М-2» открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги «М-2».

В пресс-службе пояснили, что между двумя водителями произошла ссора. Один из них, 22-летний житель подмосковного города Протвино, произвел выстрел из пистолета в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД догнали и остановили машину стрелявшего. В ходе обыска у него был изъят охолощенный пистолет.