В Подмосковье мужчина на трассе «М-2» открыл стрельбу по другим водителям
Молодой мужчина на трассе «М-2» открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД РФ.
Инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги «М-2».
В пресс-службе пояснили, что между двумя водителями произошла ссора. Один из них, 22-летний житель подмосковного города Протвино, произвел выстрел из пистолета в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться.
Сотрудники ГИБДД догнали и остановили машину стрелявшего. В ходе обыска у него был изъят охолощенный пистолет.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.
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