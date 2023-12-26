Хуситы в Йемене обстреляли контейнеровоз в Красном море

Хуситское движение «Ансар Алла», которое правит на севере Йемена взяло на себя ответственность за обстрел контейнеровоза MSC United, шедшего под флагом Либерии в Красном море. Об этом сообщает представитель Вооруженных сил хуситов Яхья, передает РИА Новости.

По его словам, хуситы не нарушали движения судов в Красном море поскольку его действия направлены на корабли, имеющие отношения к Израилю.

Ранее сообщалось, что Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) заявил о двух прогремевших утром взрывах у берегов Йемена к западу от Ходейды. Взрывы были слышны с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут. Данные о компании-операторе или названии судна не приводятся. Экипаж находится в безопасности. Сейчас проводится расследование.