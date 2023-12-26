Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы

Во вторник сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с полицией задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщили в ведомстве.

Все мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». Граждан доставили в военкоматы Москвы, передает РБК.