Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы
Во вторник сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с полицией задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщили в ведомстве.
Все мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». Граждан доставили в военкоматы Москвы, передает РБК.
Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны.