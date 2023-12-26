Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Подмосковье

Как уточнили в пресс-службе, накануне, 25 декабря, житель Москвы 1979 года рождения рассказал полиции, что на 25-м километре автодороги М-2 «Крым» стреляет мужчина. По предварительной информации, причиной перестрелки на дороге стал конфликт между двумя водителями. Один из мужчин открыл огонь из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться.