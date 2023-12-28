Рабочие устроили стрельбу на стройке в Якутске

В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Информация о стрельбе в строящемся здании на Вилюйском тракте поступила правоохранителям сегодня, 28 декабря. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что конфликт произошел между уроженцами Ближнего зарубежья, которые работали на стройке.

В результате стрельбы два человека получили телесные повреждения. Тяжесть их состояния не уточняется. Полиция устанавливает всех причастных к инциденту.