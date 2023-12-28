Рабочие устроили стрельбу на стройке в Якутске

Мигранты устроили стрельбу на стройке в Якутске
В Якутске рабочие устроили стрельбу на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.
Информация о стрельбе в строящемся здании на Вилюйском тракте поступила правоохранителям сегодня, 28 декабря. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что конфликт произошел между уроженцами Ближнего зарубежья, которые работали на стройке.
В результате стрельбы два человека получили телесные повреждения. Тяжесть их состояния не уточняется. Полиция устанавливает всех причастных к инциденту.
Напомним, что 26 декабря водитель на трассе «М-2» в Подмосковье открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом. Сделав несколько выстрелов он попытался скрыться с места происшествия, однако сотрудникам ГИБДД удалось нагнать стрелка и задержать его. Им оказался 22-летний житель Протвино, у него изъяли охолощенный пистолет.