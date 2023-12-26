В Москве арестовали NFT-художника и инвестора Сергея Галантера

Отмечается, что Галантер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. При этом в пресс-службе суда не стали раскрывать подробности дела, однако в СМИ появилась информация о том, что инвестор предлагал подписчикам вложится в его виртуальное искусство — инвесторам обещались доходы от виртуальных выставок. Согласно имеющейся информации, таким образом Галантер получил около 6 миллионов долларов.