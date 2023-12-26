В Москве арестовали NFT-художника и инвестора Сергея Галантера
Никулинский суд Москвы арестовал NFT-художника и инвестора Сергея Галантера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что Галантер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. При этом в пресс-службе суда не стали раскрывать подробности дела, однако в СМИ появилась информация о том, что инвестор предлагал подписчикам вложится в его виртуальное искусство — инвесторам обещались доходы от виртуальных выставок. Согласно имеющейся информации, таким образом Галантер получил около 6 миллионов долларов.
«Постановлением суда Галантеру Сергею Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля», — сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что Галантера обвинили по часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) — теперь ему грозит наказание в виде 10 лет тюремного заключения.
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