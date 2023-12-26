Более 4 кг наркотика изъяли у мужчины на западе Москвы

«В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции около подъезда дома на проспекте Вернадского обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался убежать. В результате слаженных профессиональных действий сотрудников полиции 50-летний мужчина был задержан. В ходе личного досмотра и осмотра места происшествия было обнаружено и изъято три свертка с белым порошкообразным веществом, массой около 3 г. При обыске по месту жительства задержанного оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского и ОНК УВД по ЗАО обнаружили и изъяли пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом, общей массой более 4 кг, а также двое весов, посуду со следами неизвестного вещества. Согласно исследованию, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории Москвы», – рассказали в пресс-службе.