Более 4 кг наркотика изъяли у мужчины на западе Москвы
Полицейские изъяли более 4 кг N-метилэфедрона у 50-летнего мужчины, задержанного на территории столичного района Проспект Вернадского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции около подъезда дома на проспекте Вернадского обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался убежать. В результате слаженных профессиональных действий сотрудников полиции 50-летний мужчина был задержан. В ходе личного досмотра и осмотра места происшествия было обнаружено и изъято три свертка с белым порошкообразным веществом, массой около 3 г. При обыске по месту жительства задержанного оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского и ОНК УВД по ЗАО обнаружили и изъяли пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом, общей массой более 4 кг, а также двое весов, посуду со следами неизвестного вещества. Согласно исследованию, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории Москвы», – рассказали в пресс-службе.
По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.