Шестерых россиян осудят за кражу 15 млн рублей по телефону

Шестерых жителей разных регионов России, которые проходят обвиняемым по делу о хищении 15,4 млн рублей у граждан, отправят под суд, сообщает «МВД Медиа». Согласно данным, задержанные звонили россиянам и убеждали их перечислять сбережения на собственные счета, среди пострадавших также оказалась мать пермяка, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено предварительное расследование уголовного дела о серии дистанционных хищений денежных средств граждан. Перед судом предстанут шесть обвиняемых из различных регионов, — говорится в сообщении.

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Следователи установили, что весной 2022 года матери погибшего во время СВО жителя Пермского края позвонили якобы сотрудники банка и объяснили, что произошла утечка данных. Злоумышленники убедили женщину в необходимости обезопасить средства.

На протяжении нескольких дней пострадавшая переводила деньги мошенникам, в общей сложности женщина лишилась более 10 млн рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

По версии следствия, трое жителей Хабаровска находили людей, которые за денежное вознаграждение оформляли банковские карты на свое имя и подключали к ним услуги дистанционного обслуживания. После этого аферисты отправляли своим подельникам из Казани телефоны, приобретенные специально для преступных целей. Еще одна группа фигурантов получала реквизиты счетов для зачисления украденных средств. От действий подозреваемых пострадали 11 жителей России.

Казанских злоумышленников оперативники задержали летом 2022 года, при обысках у них изъяли 60 телефонов, более двух тысяч банковских и сим-карт. Дела двоих фигурантов, заключивших досудебное соглашение, рассмотрит Приволжский районный суд Казани.