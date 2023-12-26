Калининградец получил условный срок за избиение актера Прилучного

Ленинградский районный суд завершил рассмотрение громкого уголовного дела о драке с участием известного российского актера в одном из ночных клубов Калининграда. Местный житель, ударивший Павла Прилучного по голове, получил три года тюрьмы условно.

Инцидент произошел в конце ноября 2020 года. С актером подсудимый столкнулся в спортивном зале, который располагался на втором этаже ночного клуба. Между мужчинами завязался конфликт, после чего калининградец несколько раз ударил Прилучного по голове, спровоцировав тем самым перелом костей основания черепа. Актеру пришлось делать операцию.

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Тогда против жителя областного центра возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Первый приговор Ленинградский районный суд вынес в ноябре 2022 года. Виновного приговорили к одному году и пяти месяцам исправительных работ.

Однако в мае 2023-го судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. Решение приняли на основании апелляционной жалобы, которую подали прокуратура, законный представитель потерпевшего и адвокат осужденного.

На очередном заседании Ленинградского районного суда калининградец частично признал себя виновным, но при этом указал, что не хотел причинять Прилучному тяжкий вред здоровью. Мужчина утверждал, что ударил актера по лицу в процессе защиты от нападения.

"Несмотря на такую позицию, суд счел вину подсудимого доказанной. Его действия квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", - прокомментировали в пресс-службе Калининградского областного суда.

При назначении наказания учли смягчающие обстоятельства. Калининградец содействовал расследованию дела, принес извинения потерпевшему, оказал ему первую медицинскую помощь. Он также готов возместить материальный и моральный вред. Кроме того, выяснилось, что мужчина тяжело болеет и воспитывает малолетнего ребенка.