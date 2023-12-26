В Чите перекур закончился пожаром на стоянке, где сгорели 34 автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, 39-летний мужчина устроился на парковку охранником. У россиянина были долги перед конторами, выдающими микрозаймы.

В день инцидента мужчина вышел покурить и спровоцировал крупный пожар, который охватил обширную территорию. В результате сгорели более 30 машин, общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.